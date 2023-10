Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,48 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:33 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,48 EUR. Bei 5,37 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 5,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.502 Beyond Meat-Aktien.

Am 24.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 74,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 5,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 3,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,15 USD – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,377 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

