Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR abwärts.

Um 09:15 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,14 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 53 Aktien.

Am 24.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 249,19 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 5,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,60 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 75,31 USD, gegenüber 82,50 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,71 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,749 USD je Aktie aus.

