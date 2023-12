Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 7,90 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 11:32 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 7,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 7,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 8,11 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.357 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 33,12 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 75,31 USD, gegenüber 82,50 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,71 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

