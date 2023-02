Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 08:05 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,38 EUR ab. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 17,38 EUR. Bei 17,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei 48,56 EUR erreichte der Titel am 23.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 10,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,78 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,27 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100,68 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,526 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com