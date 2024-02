Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 49,2 Prozent auf 11,22 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 49,2 Prozent auf 11,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 12,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,20 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 20.133.168 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 101,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Am 09.11.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 75,31 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,789 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

