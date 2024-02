Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 67,5 Prozent auf 11,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:18 Uhr 67,5 Prozent auf 11,71 EUR. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 12,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,92 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 84.715 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2023 auf bis zu 17,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,88 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,79 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Beyond Meat am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

