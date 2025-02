Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,19 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 3,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 95.085 Beyond Meat-Aktien.

Bei 11,69 USD markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 266,46 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,11 USD am 27.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 2,66 Prozent Luft nach unten.

Am 26.02.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,66 Mio. USD – ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 73,68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren. Beyond Meat dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,537 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse