Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 8,62 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 8,62 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 185.716 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,24 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 55,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 35,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD gegenüber -1,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,373 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

