Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der GVIE-Sitzung 3,2 Prozent auf 11,27 EUR zu.

Um 09:32 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der GVIE-Sitzung um 3,2 Prozent auf 11,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 11,27 EUR. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 598 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei 40,72 EUR markierte der Titel am 10.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 261,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2023 bei 9,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 92,24 USD, gegenüber 109,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,73 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 03.08.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,196 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

