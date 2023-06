Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,27 EUR.

Die Aktie verlor um 08:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,27 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 11,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,27 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 88 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 43,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 282,30 Prozent Luft nach oben. Bei 9,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 10.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 92,24 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 109,46 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,196 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

