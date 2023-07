Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,44 EUR.

Um 11:03 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 14,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.124 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 42,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 197,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,17 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,58 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

