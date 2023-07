Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 15,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,7 Prozent auf 15,53 USD. Bei 15,85 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 15,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 477.986 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 44,59 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 65,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 USD am 13.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 36,80 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal