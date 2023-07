Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Freitagvormittag an

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 14,15 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 1,7 Prozent auf 14,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 14,15 EUR. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 511 Aktien.

Bei einem Wert von 42,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 203,28 Prozent zulegen. Bei 9,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 10.05.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,73 Prozent auf 92,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD einfahren.

