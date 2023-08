Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 10,80 EUR nach.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 308 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 152,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Mit Abgaben von 15,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,311 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus