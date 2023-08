Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag mit Verlusten

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BER-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,64 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der BER-Sitzung verlor die Aktie um 08:09 Uhr 0,2 Prozent auf 10,64 EUR. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,64 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25 Stück gehandelt.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 27,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 61,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,07 EUR am 12.05.2023. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 14,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Beyond Meat gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 147,04 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,311 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus