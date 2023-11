Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,83 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:30 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,83 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,83 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,96 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.012 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 270,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,28 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,43 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

