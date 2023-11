Notierung im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag fester

28.11.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,48 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 6,48 USD. Bei 6,51 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 6,40 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 214.480 Beyond Meat-Aktien den Besitzer. Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 253,20 Prozent zulegen. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,82 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beyond Meat veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt. Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. 2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,749 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com