Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 08:33 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 5,95 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,96 EUR aus. Bei 5,96 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 807 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 263,46 Prozent. Bei 5,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,15 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,31 USD – eine Minderung von 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 82,50 USD eingefahren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD ausweisen wird.

