Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 3,96 USD nach.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,96 USD abwärts. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,94 USD nach. Bei 3,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 27.028 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 205,30 Prozent Luft nach oben. Bei 3,30 USD fiel das Papier am 21.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 16,67 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81,01 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 75,31 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,145 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

