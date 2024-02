Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 9,30 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 9,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 33.003 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 51,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 40,00 Prozent sinken.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,94 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

