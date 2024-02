Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 10,20 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 10,20 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,49 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 9,50 USD. Zuletzt wechselten 3.250.553 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 88,66 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Am 27.02.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 73,68 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 79,94 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus