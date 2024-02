Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 8,80 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 09:11 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 8,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,85 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.600 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 17,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 50,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 73,68 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,94 USD umgesetzt worden waren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

