Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 6,61 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 6,61 USD. Bei 6,65 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 57.467 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 65,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,05 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 73,68 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,94 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,379 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

