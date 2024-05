Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 7,09 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 7,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 60.123 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 63,15 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 27,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,84 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 75,60 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 92,24 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,294 USD einfahren.

