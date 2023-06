Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 12,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 2.704 Stück.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 254,17 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 9,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 22,04 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 10.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal