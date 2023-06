Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Beyond Meat ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 13,25 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 16:08 Uhr 5,7 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 13,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,65 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.203.951 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 70,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,82 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,90 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 92,24 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 109,46 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

