Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag in Grün

29.06.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der GVIE-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 11,43 EUR.

Im GVIE-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 09:11 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 11,47 EUR. Bei 11,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via GVIE 68 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 40,72 EUR markierte der Titel am 10.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 71,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,14 Prozent. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie. Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,73 Prozent auf 92,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,46 USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,196 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal

