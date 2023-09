Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Mittag stärker

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,94 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 0,2 Prozent auf 8,94 EUR. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,11 EUR zu. Bei 9,03 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.737 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 141,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 8,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,13 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,53 Prozent auf 102,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

