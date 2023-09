Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,54 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 16:08 Uhr 0,9 Prozent. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,77 USD aus. Bei 9,61 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.885 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 139,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,04 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,15 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus