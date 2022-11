Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 4,1 Prozent auf 12,39 EUR. Bei 12,39 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.762 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 82,06 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 7,77 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Am 09.11.2022 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,60 USD gegenüber -0,87 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 82,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,43 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,800 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

