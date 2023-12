Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit Verlusten

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 8,65 USD.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 8,65 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 164,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 55,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,31 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD einfahren.

