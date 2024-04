Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 6,62 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 6,62 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,55 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 52.698 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 65,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 15,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,385 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

