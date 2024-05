Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 7,17 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 7,17 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 7,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.095 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Gewinne von 168,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 22,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,92 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 75,60 Mio. USD, gegenüber 92,24 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,04 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,294 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?