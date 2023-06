Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,94 EUR.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 11:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,94 EUR. Bei 11,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.681 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 42,90 EUR. Gewinne von 259,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 24,01 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 92,24 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 109,46 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal