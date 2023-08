Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 12,14 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,14 USD. Bei 12,18 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 208.450 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2022 bei 25,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 USD am 13.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 102,15 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 147,04 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,295 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

