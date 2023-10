Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 5,83 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 5,83 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 5,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 750.938 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 292,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,15 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,377 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

