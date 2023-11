Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,98 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 11:49 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.586 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 227,65 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 75,31 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,50 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie.

