Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 6,82 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,9 Prozent auf 6,82 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,61 USD. Bei 6,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 400.042 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Mit einem Zuwachs von 235,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 18,18 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD gegenüber -1,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie.

