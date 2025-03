Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 3,08 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 3,08 USD ab. Bei 3,04 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 68.152 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 10,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 234,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei einem Wert von 2,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Mit einem Kursverlust von 7,14 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,65 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,04 Prozent auf 76,66 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,501 USD je Aktie aus.

