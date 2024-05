Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,37 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 31.794 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 32,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,04 Prozent zurück. Hier wurden 75,60 Mio. USD gegenüber 92,24 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,294 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

