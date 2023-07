Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 14,43 EUR.

Um 10:20 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 14,43 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 14,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,40 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.063 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 42,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 197,34 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 37,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,73 Prozent zurück. Hier wurden 92,24 USD gegenüber 109,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 07.08.2023 präsentieren. Beyond Meat dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,193 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

