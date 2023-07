Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit Beyond Meat ein

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 16,78 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 16,78 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 17,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.079.582 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 165,73 Prozent zulegen. Bei 9,82 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 41,51 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 10.05.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,58 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 92,24 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,46 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Am 01.08.2024 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,193 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

