Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,20 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 08:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 14,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 14,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 295 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 203,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 9,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 07.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,193 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

