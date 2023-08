Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,39 EUR.

Um 11:32 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,39 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 786 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 119,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,53 Prozent auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 147,04 USD gelegen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,295 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

