Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Beyond Meat zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Beyond Meat-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,50 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Beyond Meat-Aktie um 09:19 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,50 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 5,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 5,50 EUR. Mit einem Wert von 5,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.156 Stück.

Am 24.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 293,00 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,28 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 3,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,377 USD ausweisen wird.

