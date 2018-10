Bezahldienst PayPal kooperiert mit Google Pay

BERLIN (dpa-AFX) - Kunden des Bezahldienstes PayPal können künftig in Deutschland über Android-Smartphones per Google Pay im Laden bezahlen. Durch die am Mittwoch bekanntgegebene Kooperation könnte Google Zugang zu vielen neuen Nutzern für sein Mobil-Bezahlsystem bekommen: PayPal hat in Deutschland rund 20,5 Millionen Kunden.

Wenn die PayPal-Nutzer ihr Konto mit Google Pay verknüpfen, wird in der App eine digitale MasterCard-Karte eingerichtet, über die die Einkäufe dann abgewickelt werden. Google Pay war Ende Juni in Deutschland gestartet, mit an Bord waren von Beginn an neben den Kreditkarten-Riesen Mastercard und Visa die Commerzbank zusammen mit Comdirect sowie die Online-Banken N26 und Boon./so/DP/jha