Jeff Bezos wird zum Schulgründer

"Dieses Klassenzimmer ist erst der Anfang"

Am Dienstag, den 22. September wird ein Beitrag auf dem Instagram-Profil des Amazon-Gründers Jeff Bezos geteilt.

Er umfasst zwei Bilder sowie eine Bildunterschrift, die mit der Ankündigung: "Dieses Klassenzimmer ist erst der Anfang" beginnt. Damit gibt Bezos Anfang der Woche das Anlaufen seines Bezos Academy-Projekts bekannt, dessen Zielsetzung die Gründung Montessori-geprägter Vorschulen für bedürftige Kinder ist. Die erste Einrichtung soll dabei am 19. Oktober in Des Moines, Washington, rund 23 Kilometer südlich von Seattle, eröffnet werden. Weitere Einrichtungen befinden sich aktuell in der Planungsphase.

Der Social Media Post beinhaltet weiterhin zwei Danksagungen - Bezos richtet diese zum einen an sein Team, das trotz der COVID-19-Pandemie Mittel und Wege fand, die baldige Eröffnung zu realisieren und zum anderen an Wesley Homes, eine Organisation, die der United Methodist Church angehört und ebenfalls an der Umsetzung beteiligt war.

So wählt Bezos die Vorschul-Standorte aus

Laut Forbes sieht das Curriculum der Bezos Academy vor, Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren an fünf Tagen in der Woche über das gesamte Jahr hinweg, zu unterrichten. Dabei wurde Des Moines nicht zufällig als erster Standort ausgewählt. Im Auswahlprozess berücksichtigt wurden Faktoren, wie das Einkommensniveau der Bevölkerung sowie die Teilnahmequote an Sozialhilfe-Programmen. Weiterhin wurde ermittelt, welche Städte besonders ungünstige Bedingungen bezüglich des Zugangs zu lizensierten Kinderbetreuungseinrichtungen aufweisen und ob sich Organisationen im Umfeld befinden, die die Betreuung der Vorschulen unterstützen könnten. Alle weiteren Standorte sollen ebenfalls basierend auf diesen Kriterien ermittelt werden. Diese Informationen gehen aus Angaben hervor, die auf der Website des Bezos Day One Funds veröffentlicht wurden.

Bezos Day One Fund

Bereits 2018 lancierte Bezos laut CNN Business den sogenannten "Bezos Day One Fund" in Kooperation mit seiner damaligen Ehepartnerin, MacKenzie Scott. Zwei Milliarden US-Dollar beinhaltend, umfasst der Fonds des Internetmilliardärs zwei Teilbereiche: Den Teilbereich Day 1 Families Fund und den Day 1 Academies Fund. Mit finanziellen Mitteln aus dem Day 1 Families Fund unterstützt Bezos bereits Einrichtungen, die sich für obdachlose Familien stark machen; durch den Day 1 Academies Fund werden Schulen in einkommensschwachen Vierteln der USA unterstützt.

Auch das Vorschul-Projekt soll laut Forbes durch finanzielle Mittel des Bezos Day One Funds umgesetzt und durch die gemeinnützige Bezos Academy-Organisation unterstützt werden.

Warum Bezos die Montessori-Pädagogik am Herzen liegt

Wie Bezos in einem Interview gegenüber der Zeitschrift Montessori Life bereits im Jahr 2000 erklärte, besuchte er selbst eine Montessori-Schule in Albuquerque, New Mexico, als er zwei Jahre alt war. In Schulen dieser Art wird nach dem von Maria Montessori im Jahr 1907 entwickelten Montessori-Bildungskonzept gelehrt, das auf praxisorientiertem, selbstgesteuertem und eigenständigem Lernen basiert. Bezos fügt weiterhin hinzu, dass er sich zwar nicht mit den genauen edukativen Strukturen auseinandergesetzt habe, diese jedoch intuitiv als positiv empfindet, wenn es um die Grundsteinlegung des späteren Lebensweges eines Kindes geht.

