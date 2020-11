BGA: Großhandelsbetriebe in Wirtschaftshilfen einbeziehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat eine Einbeziehung der Branche in die vom Bund geplanten Unternehmenshilfen zum Ausgleich für die jüngsten coronabedingten Schließungsmaßnahmen gefordert. "Der erneute temporäre Lockdown für Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und weitere Wirtschaftsbereiche hat existenziell bedrohliche Folgen für viele Unternehmen im Groß- und Außenhandel, die mit diesen Branchen auf das engste verzahnt sind", warnte BGA-Präsident Anton Börner.

Diese Unternehmen müssten in die beschlossene außerordentliche Wirtschaftshilfe miteinbezogen werden. "Um die Folgen abzumildern, muss auch den mittelbar betroffenen Zulieferbetrieben dringend geholfen werden", forderte Börner. Die fast immer familiengeführten mittelständischen Unternehmen hätten sich zu einem bedeutenden Teil als Lieferanten von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Getränken auf ihre Kunden in Gastronomie und Freizeiteinrichtungen spezialisiert. So entfielen im Bereich des Großhandels für Foodservice und weiteren Bereichen des Zustellgroßhandels mit der Schließung der Hauptkundengruppe Gastronomie über 60 Prozent der Geschäfte.

