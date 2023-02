BGA: Im Großhandel stärkere digitale Präsenz immer wichtiger

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unternehmen des Großhandels müssen nach einer Untersuchung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) "Antworten auf immer schnellere und digitale Prozesse" geben. "Der Fachkräftemangel ist so gravierend, dass Unternehmensentwicklungen im Großhandel stark einschränkt sind", mahnte BGA-Chefvolkswirt Michael Alber mit Blick auf eine "Sektoruntersuchung Großhandel - Strategisch in eine moderne und digitale Geschäftswelt", die der BGA gemeinsam mit den Beratungsgesellschaften Deloitte und Roland Berger vorgestellt habe. "Eine stärkere digitale Präsenz und kundenorientierte Dienstleistungen rund um den klassischen Handel werden für die operative Ausrichtung immer wichtiger", konstatierte er.

Voraussetzung dafür seien motivierte und kontinuierlich weitergebildete Beschäftigte. Neben der Fachkräfteverfügbarkeit mit 94 Prozent als größte Herausforderung belaste die Großhändler mit 90 Prozent die Sicherung der Lieferketten sowie die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung , die den Angaben zufolge 86 Prozent nannten. Einigkeit bestehe unter den Unternehmen darin, dass die Bedeutung digitaler Vertriebskanäle zunehmen werde, daraus erwarteten 30 Prozent Wachstum. In der Folge reagiere mehr als die Hälfte mit einer Optimierung ihres Kerngeschäfts in Lagerhaltung, Beschaffung, Einkauf und Vertrieb. Drei Viertel sähen eine hervorgehobene Bedeutung in Beratungs- und Serviceleistungen.

Seit der vorherigen Studie 2016 habe der überwiegende Teil der Großhändler bereits Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt. Von der Politik fordere aber gut ein Drittel der Unternehmen bessere Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und -erzeugung, Entlastungen bei Steuern und Abgaben sowie den Abbau von Bürokratie und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Der BGA erwarte, "dass die Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen wachstums-, innovations- und beschäftigungsfördernd fortentwickelt, so dass der Groß- und Außenhandel auch künftig seine Aufgaben auf einem besseren Fundament erfüllen kann".

