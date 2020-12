BGA lobt EU-China-Abkommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat sich zufrieden über das geplante EU-China-Abkommen gezeigt. "Das auslaufende Jahr 2020 hält noch einmal eine gute Nachricht bereit", erklärte BGA-Präsident Anton Börner. "Das von der deutschen Ratspräsidentschaft ausgehandelte Investitionsschutzabkommen wird für eine größere Rechtssicherheit und bessere Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sorgen, die in China investieren."

Börner betonte, es sei höchste Zeit, dass die Asymmetrie beim Marktzugang für Investitionen zwischen der EU und China beseitigt werde. Der Zugang durch das "Comprehensive Agreement on Investment" sei zwar noch nicht voll umfassend, dennoch habe man "nun die begründete Hoffnung, dass sich problematische Situationen wie erzwungener Technologietransfer und die Diskriminierung von EU-Unternehmen durch chinesische Staatsbetriebe verbessern werden". Entscheidend werde sein, wie das Abkommen in China in die Geschäftspraxis umgesetzt werde. Ebenso werde "die verdeckte Subventionierung von Geschäften durch Staatsunternehmen weiter eine Herausforderung bleiben".

